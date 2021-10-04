Около трети украинцев готовы снова выбрать Зеленского президентом – опрос Украинского института будущего

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, то 32% украинцев, которые точно пойдут на выборы и определились с кандидатурой, проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования "Социально-политические настроения украинцев: сентябрь 2021", проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

Как говорится в пресс-релизе Института, рейтинг Зеленского вырос на 2% по сравнению с июнем.

"То есть за него сейчас готовы проголосовать 32% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Тогда как рейтинг его ближайших конкурентов Порошенко и Бойко опустился на 2% и 1% соответственно. Оба имеют по 12% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Четвертое место стабильно занимает Ю.Тимошенко - 11% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. В то же время вырос рейтинг В. Гройсмана и Е. Мураева до 7% среди тех, кто определился и пойдет на выборы", - говорится в релизе.

В нем уточняется, что больше всего поддерживает Зеленского молодежь до 24 лет - 39% респондентов.

"С увеличением возраста респондентов их готовность голосовать за него уменьшается и среди людей старшего возраста составляет лишь 21%. Зато старшие люди втрое чаще поддерживают Бойко (13% против 4% среди молодежи)", - подчеркивают в Институте.

Там отмечают, что по региональному распределению действующий президент закрепил электоральное лидерство на Западе с 23% против 16% у Порошенко и на юге с 24% против 13% у Бойко. В Центре президент удерживает первое место с 22% против 10% Порошенко и 10% Гройсмана.

"Даже на Востоке Зеленский опережает Бойко - соответственно 27% до 16%. Тем не менее, Донбасс остается откровенно проблемным регионом для В. Зеленского - там он беспрекословно проигрывает Бойко - 16% до 29%. Сравнительно небольшая поддержка в Донецкой и Луганской областях коррелирует с низким доверием там к действующему главе государства и большей долей тех, кто выступает за досрочные президентские выборы", - говорится в релизе.

В нем уточняется, что большинство граждан Украины, а именно 81%, собираются голосовать на президентских выборах. Не имеют такого намерения 16%, и не определились 3% граждан.

Кроме того, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то 23% опрошенных проголосовали бы за партию "Слуга народа". На втором и третьем месте по электоральным предпочтениям граждан ОПЗЖ - 16% среди тех, кто определился и пойдет на выборы, и партия "Европейская солидарность" - 15% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Так же как в президентском рейтинге, партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" занимает четвертое место - 14% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Меньше голосов получила пария Игоря Смешко "Сила и честь" - 7% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

"Не преодолели пятипроцентный барьер в абсолютных показателях, получив по 4% среди тех, кто определился и пойдет на выборы, партии "Украинская стратегия Гройсмана" и Е. Мураева "Наши". Также "Партия А. Шария" и "Партия Притулы" - каждая получила по 3% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. И партия "Голос" получила 2% среди тех, кто определился и пойдет на выборы", - сообщают в Институте.

Там уточняют, что по сравнению с настроениями респондентов относительно участия в президентских выборах, доля желающих голосовать за народных депутатов немного ниже - 70% заявляют о своем желании голосовать на парламентских выборах. Однако 25% не пойдут на парламентские выборы и не будут голосовать. И еще 5% граждан не определились.

Всеукраинское социологическое исследование "Социально-политические настроения украинцев: сентябрь 2021" проводилось Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group среди 2400 респондентов по всей территории Украины в период с 18 по 28 сентября 2021. Погрешность составляет не более 2%.