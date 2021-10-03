Политика

13:24 03.10.2021

Правящая партия Грузии опережает на местных выборах сторонников Саакашвили более чем на 15% - ЦИК

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Правящая партия Грузии опережает на местных выборах сторонников Саакашвили более чем на 15% - ЦИК

По итогам подсчета ЦИК Грузии итогов голосования на местных выборах на 99,92% избирательных участках, правящая партия "Грузинская мечта" убедительно лидирует.

По данным ЦИК, по пропорциональным спискам "Грузинская мечта" получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия "Единое национальное движение", неофициальным лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили, - 30,7%.

Представители грузинских оппозиционных партий и Саакашвили считают местные выборы 2 октября референдумом, который в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей, должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов.

Такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной текущего года было подписано при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля между представителями правящей партии и оппозиции.

Соглашение долгое время отказывалась подписывать ЕНД. Из-за позиции ЕНД в конце июля "Грузинская мечта" вышла из соглашения, заявив, что условие о том, что будут назначены досрочные парламентские выборы в случае, если правящая партия не наберет 43% голосов на муниципальных выборах, больше не действительно. Позже, в начале сентября ЕНД заявило, что подписывает соглашение. Несмотря на это в "Грузинской мечте" заявили, что не намерены возвращаться к этому вопросу, соглашение больше не действительно и никаких досрочных парламентских выборов назначаться не будет.

По информации правоохранительных органов, Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Теги: #грузия #выборы
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