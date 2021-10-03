Политика

12:53 03.10.2021

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каладзе уверен в своей победе во втором туре

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Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каладзе уверен в своей победе во втором туре

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе признал, что в столице пройдет второй тур выборов.

"Я уважаю выбор избирателей. Возможно, я что-то упустил в этом процессе, не смог акцентировать внимание на актуальных вопросах. За это я приношу свои извинения. Я готов принять участие во втором туре выборов и при поддержке тбилисцев, смогу одержать победу", - заявил Каладзе в воскресенье на брифинге.

По данным ЦИК Грузии, после пересчета результатов голосования примерно на 60% избирательных участков на выборах мэра Тбилиси лидирует Каладзе с 45% поддержки избирателей. На втором месте кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия - 34%.

Ранее в воскресенье в ЦИК Грузии заявили, что в Тбилиси может быть назначен второй тур выборов мэра, так как ни один из 16 кандидатов пока не набрал более 50% голосов избирателей.

Теги: #каладзе #тбилиси #выборы
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