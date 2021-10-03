Политика

11:50 03.10.2021

Я не собираюсь делать Украину президентской республикой – Зеленский

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Я не собираюсь делать Украину президентской республикой – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен предусматривать законопроект об изменениях в Конституцию Украины касательно смены формы правления в государстве на президентскую республику.

"Президентскую республику я не собираюсь делать", - сказал Зеленский на брифинге в воскресенье в Трускавце Львовской области по итогам встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".

Вместе с тем он опроверг тезис о том, что власть в Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в Офисе президента.

Теги: #конституция #зеленский #республика
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Интерфакс-Украина
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