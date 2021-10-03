Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

"Я ничего не решал о втором сроке. Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% своей программы, а полсрока прошло. Если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, то мы не успеем это сделать. Это не значит, что если я успею все сделать за 4,5 года, я за полгода до конца каденции уйду", - сказал он в воскресенье на брифинге в Трускавце по итогам встречи с фракцией "Слуга народа".

Он отметил, что считает вопрос "концентрации власти искусственной историей".

"У нас монобольшинство. Это и есть аналог коалиции, это наша возможность, это должность от монобольшинства, и Дмитрий Александрович (Разумков) – это человек, которого выдвигала партия "Слуга народа", и именно мы голосовали за то, чтобы он был спикером, он человек из этой партии. Я не совсем понимаю, о какой концентрации (власти - ИФ) вы говорите. Все, что у нас есть, у нас и было. Но и меньшей власти быть не может. Нам это дал народ Украины своим голосованием", - подчеркнул Зеленский.