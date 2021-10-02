Зеленский назвал вопрос пребывания Разумкова на должности спикера Рады "внутрифракционным"
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "внутрифракционным" вопрос пребывания Дмитрия Разумкова на должности председателя Верховной Рады.
"Вопрос Дмитрия Александровича для меня, простите, ну совсем не вопрос. Этот вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы и консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа. Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это – нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды) другие, чем у… 73% которые отдали голоса именно за эту программу (партии "Слуга народа" – ИФ), то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью", - сказал он журналистам в субботу в Трускавце, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа". Трансляцию вел телеканал "Украина 24".
Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.