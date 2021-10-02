Политика

16:04 02.10.2021

Зеленский назвал вопрос пребывания Разумкова на должности спикера Рады "внутрифракционным"

1 мин читать
Зеленский назвал вопрос пребывания Разумкова на должности спикера Рады "внутрифракционным"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "внутрифракционным" вопрос пребывания Дмитрия Разумкова на должности председателя Верховной Рады.

"Вопрос Дмитрия Александровича для меня, простите, ну совсем не вопрос. Этот вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы и консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа. Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это – нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды) другие, чем у… 73% которые отдали голоса именно за эту программу (партии "Слуга народа" – ИФ), то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью", - сказал он журналистам в субботу в Трускавце, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа". Трансляцию вел телеканал "Украина 24".

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

 

Теги: #зеленский #разумков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:10 02.10.2021
"Слуги народа" собрали необходимые подписи за отзыв Разумкова с поста спикера - депутат

"Слуги народа" собрали необходимые подписи за отзыв Разумкова с поста спикера - депутат

14:23 02.10.2021
В "Слуге народа" начали сбор подписей для отзыва Разумкова с поста спикера - источник

В "Слуге народа" начали сбор подписей для отзыва Разумкова с поста спикера - источник

13:21 02.10.2021
Зеленский приехал в Трускавец

Зеленский приехал в Трускавец

11:47 02.10.2021
Разумков официально пригласил депутатов "Слуги народа" на встречу 4 октября

Разумков официально пригласил депутатов "Слуги народа" на встречу 4 октября

11:05 02.10.2021
Арахамия о предложении собрать фракцию в понедельник в Раде: Неожиданное приглашение

Арахамия о предложении собрать фракцию в понедельник в Раде: Неожиданное приглашение

18:46 01.10.2021
Зеленский в субботу прибудет во Львовскую область, встретится с депутатами "Слуги народа" и руководством центральных органов власти – пресс-секретарь

Зеленский в субботу прибудет во Львовскую область, встретится с депутатами "Слуги народа" и руководством центральных органов власти – пресс-секретарь

16:21 01.10.2021
"Слуга народа" не будет обсуждать вопрос возможной отставки Разумкова на выездном заседании в пятницу - Арахамия

"Слуга народа" не будет обсуждать вопрос возможной отставки Разумкова на выездном заседании в пятницу - Арахамия

16:15 01.10.2021
"Слуга народа" планирует обсуждать возможность отставки Разумкова в пятницу - Потураев

"Слуга народа" планирует обсуждать возможность отставки Разумкова в пятницу - Потураев

15:39 01.10.2021
Зеленский приедет на заседание "Слуги народа" в Трускавце в субботу - Потураев

Зеленский приедет на заседание "Слуги народа" в Трускавце в субботу - Потураев

15:21 01.10.2021
Вопрос отставки Разумкова поднял Арахамия, а не Зеленский – замглавы ОП Тимошенко

Вопрос отставки Разумкова поднял Арахамия, а не Зеленский – замглавы ОП Тимошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Слуги народа" собрали необходимые подписи за отзыв Разумкова с поста спикера - депутат

В "Слуге народа" начали сбор подписей для отзыва Разумкова с поста спикера - источник

Разумков официально пригласил депутатов "Слуги народа" на встречу 4 октября

Зеленский примет решение по поводу подписания закона об олигархах в зависимости от того, какую редакцию документа подпишет Разумков - Подоляк

Кулеба: Саакашвили – гражданин Украины, МИД предоставит ему необходимую поддержку

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские власти на дипломатическом уровне пока не оказывали помощи Саакашвили - нардеп Ясько

Харьковский горизбирком закончил регистрацию кандидатов на пост городского головы

Стратегическое партнерство Грузии и Украины не может быть в заложниках у Саакашвили, заявляют в Тбилиси

Зеленский примет решение по поводу подписания закона об олигархах в зависимости от того, какую редакцию документа подпишет Разумков - Подоляк

Кулеба: Саакашвили – гражданин Украины, МИД предоставит ему необходимую поддержку

Организатор военного переворота в Гвинее Думбуя стал исполняющим обязанности президента

Кулеба о слушаниях в Гааге по захвату украинских судов в Керченском проливе: Уверен, что Россия будет привлечена к ответственности

"Слуги" отмечают высокий уровень взаимодействия ОГП и Нацполиции

Разумков: у меня нет конфликта с фракцией "Слуга народа"

Лидер "Голоса" отмечает отсутствие стратегии Украины во внешней политике из-за реакции власти на ситуацию с Венгрией и "Северным потоком-2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА