Украинские власти на дипломатическом уровне пока не оказывали помощи Саакашвили - нардеп Ясько

Украинские власти на дипломатическом уровне пока не оказывали помощи задержанному в Грузии экс-президенту Михаилу Саакашвили, сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

"По состоянию на утро такого контакта (на дипломатическом уровне – ИФ) не было, но должно обязательно произойти", - сказала Ясько журналистам в ответ на вопрос, оказывали ли украинские власти уже Саакашвили какую-нибудь помощь.

"Он (Михаил Саакашвили - ИФ) находится сейчас в Грузии, арестован, по моей информации, в Тбилиси. Поехал в Грузию, потому что не мог поступить иначе, поскольку он очень сильно любит свою родину и считает, что когда она нуждается в помощи, то нужно быть с народом Грузии... Он заявлял не единожды, что будет возвращаться в Грузию, чтобы защищать волеизъявление грузинского народа, а оно проходит как раз сегодня, сегодня - день местных выборов... Он сделал так с большим сердцем, понимая разные риски", - добавила она.

Кроме того на вопрос о том, как она относиться к словам народного депутата фракции "Европейская солидарность" Иванны Климпуш-Цинцадзе по поводу связи с женатым мужчиной, Ясько отметила: "Если бы госпожа Климпуш-Цинцадзе, и не только она, думала об Украине и о защите украинских интересов, то что-то личное ее точно не должно было бы интересовать. Мне стыдно, что есть такие комментарии. Во-вторых, тот хейт, который действительно иногда выходит от личной жизни, я считаю, что это недопустимо, потому что каждый имеет право на защиту своей личной жизни".

Как сообщалось, Саакашвили, занимающий в Украине должность главы исполкома Национального совета реформ, неожиданно сообщил публично о решении создать семью с украинским народным депутатом от партии "Слуга народа" Елизаветой Ясько. Записанное совместно с Ясько видеообращение Саакашвили распространил через социальные сети.