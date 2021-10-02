Политика

15:00 02.10.2021

Украинские власти на дипломатическом уровне пока не оказывали помощи Саакашвили - нардеп Ясько

2 мин читать
Украинские власти на дипломатическом уровне пока не оказывали помощи Саакашвили - нардеп Ясько

Украинские власти на дипломатическом уровне пока не оказывали помощи задержанному в Грузии экс-президенту Михаилу Саакашвили, сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

"По состоянию на утро такого контакта (на дипломатическом уровне – ИФ) не было, но должно обязательно произойти", - сказала Ясько журналистам в ответ на вопрос, оказывали ли украинские власти уже Саакашвили какую-нибудь помощь.

"Он (Михаил Саакашвили - ИФ) находится сейчас в Грузии, арестован, по моей информации, в Тбилиси. Поехал в Грузию, потому что не мог поступить иначе, поскольку он очень сильно любит свою родину и считает, что когда она нуждается в помощи, то нужно быть с народом Грузии... Он заявлял не единожды, что будет возвращаться в Грузию, чтобы защищать волеизъявление грузинского народа, а оно проходит как раз сегодня, сегодня - день местных выборов... Он сделал так с большим сердцем, понимая разные риски", - добавила она.

Кроме того на вопрос о том, как она относиться к словам народного депутата фракции "Европейская солидарность" Иванны Климпуш-Цинцадзе по поводу связи с женатым мужчиной, Ясько отметила: "Если бы госпожа Климпуш-Цинцадзе, и не только она, думала об Украине и о защите украинских интересов, то что-то личное ее точно не должно было бы интересовать. Мне стыдно, что есть такие комментарии. Во-вторых, тот хейт, который действительно иногда выходит от личной жизни, я считаю, что это недопустимо, потому что каждый имеет право на защиту своей личной жизни".

Как сообщалось, Саакашвили, занимающий в Украине должность главы исполкома Национального совета реформ, неожиданно сообщил публично о решении создать семью с украинским народным депутатом от партии "Слуга народа" Елизаветой Ясько. Записанное совместно с Ясько видеообращение Саакашвили распространил через социальные сети.

Теги: #грузия #саакашвили #ясько_елизавета
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:12 02.10.2021
МИД просит Грузию допустить к Саакашвили консула Украины

МИД просит Грузию допустить к Саакашвили консула Украины

13:11 02.10.2021
Стратегическое партнерство Грузии и Украины не может быть в заложниках у Саакашвили, заявляют в Тбилиси

Стратегическое партнерство Грузии и Украины не может быть в заложниках у Саакашвили, заявляют в Тбилиси

12:47 02.10.2021
Дело Саакашвили - тест для грузинского правосудия, считает посол США

Дело Саакашвили - тест для грузинского правосудия, считает посол США

11:47 02.10.2021
Вместе с Саакашвили в Тбилиси задержали хозяина квартиры, в которой он скрывался - МВД Грузии

Вместе с Саакашвили в Тбилиси задержали хозяина квартиры, в которой он скрывался - МВД Грузии

11:20 02.10.2021
Кулеба: Саакашвили – гражданин Украины, МИД предоставит ему необходимую поддержку

Кулеба: Саакашвили – гражданин Украины, МИД предоставит ему необходимую поддержку

11:13 02.10.2021
Премьер Грузии благодарит Киев за сотрудничество по "делу Саакашвили"

Премьер Грузии благодарит Киев за сотрудничество по "делу Саакашвили"

09:36 02.10.2021
В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления

В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления

08:59 02.10.2021
Адвокат Саакашвили не исключает, что экс-президент Грузии всё же будет помилован

Адвокат Саакашвили не исключает, что экс-президент Грузии всё же будет помилован

08:27 02.10.2021
Задержание Саакашвили не станет поводом для обострения отношений между Грузией и Украиной, считает спикер грузинского парламента

Задержание Саакашвили не станет поводом для обострения отношений между Грузией и Украиной, считает спикер грузинского парламента

00:41 02.10.2021
В партии Саакашвили уверены в победе на местных выборах и в скором освобождении своего лидера

В партии Саакашвили уверены в победе на местных выборах и в скором освобождении своего лидера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Слуги народа" собрали необходимые подписи за отзыв Разумкова с поста спикера - депутат

В "Слуге народа" начали сбор подписей для отзыва Разумкова с поста спикера - источник

Разумков официально пригласил депутатов "Слуги народа" на встречу 4 октября

Зеленский примет решение по поводу подписания закона об олигархах в зависимости от того, какую редакцию документа подпишет Разумков - Подоляк

Кулеба: Саакашвили – гражданин Украины, МИД предоставит ему необходимую поддержку

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуги народа" собрали необходимые подписи за отзыв Разумкова с поста спикера - депутат

Харьковский горизбирком закончил регистрацию кандидатов на пост городского головы

В "Слуге народа" начали сбор подписей для отзыва Разумкова с поста спикера - источник

Разумков официально пригласил депутатов "Слуги народа" на встречу 4 октября

Зеленский примет решение по поводу подписания закона об олигархах в зависимости от того, какую редакцию документа подпишет Разумков - Подоляк

Арахамия о предложении собрать фракцию в понедельник в Раде: Неожиданное приглашение

Организатор военного переворота в Гвинее Думбуя стал исполняющим обязанности президента

Вопрос отставки Разумкова поднял Арахамия, а не Зеленский – замглавы ОП Тимошенко

Кулеба о слушаниях в Гааге по захвату украинских судов в Керченском проливе: Уверен, что Россия будет привлечена к ответственности

"Слуги" отмечают высокий уровень взаимодействия ОГП и Нацполиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА