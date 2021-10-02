Политика

14:55 02.10.2021

Харьковский горизбирком закончил регистрацию кандидатов на пост городского головы

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Харьковский горизбирком закончил регистрацию кандидатов на пост городского головы

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия на заседании в субботу приняла решение о регистрации еще 5 кандидатов на пост городского головы.

"Сегодня мы зарегистрировали еще 5 кандидатов. Это Алина Мустафаева, Сергей Ряполов, Николай Кукурика, Виктор Величков и Денис Ярославский. Все они самовыдвиженцы", - сообщила корреспонденту "Интерфакс-Украина" глава горизбиркома Елена Матвиенко.

По ее словам, комиссия отказала в регистрации Иджрану Ягуб оглы Абдуллаеву, поскольку он подал неполный пакет документов.

"Таким образом, всего у нас было подано 15 пакетов документов. 13 кандидатов мы зарегистрировали. Двоим отказали из-за неполного пакета документов", - подытожила Матвиенко.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

Теги: #теризбирком #выборы #харьков
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