Стратегическое партнерство Грузии и Украины не может быть в заложниках у Саакашвили, заявляют в Тбилиси

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявляет, что с пониманием относится к позиции Киева по поводу задержания в Тбилиси экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и надеется, что эта ситуация не повлияет на развитие отношений между двумя странами.

"Их (Украины) позиция понятна, так как Саакашвили является их гражданином. У посольства есть коммуникация, был контакт с сотрудником посольства (в Киеве), который предоставит украинской стороне всю интересующую их информацию", - сказал Залкалиани журналистам.

"Уверен, что спокойно, мирно у нас будут разъяснения по всем вопросам, и наши отношения с Украиной так же будут развиваться, как развивались до этого", - заявил министр, отметив, что "недопустимо, чтобы один человек брал бы в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной".

Ранее в субботу официальный Киев пообещал предоставить Саакашвили в Грузии необходимую поддержку.

"Саакашвили - наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром ... представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины по нашему вызову. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.

В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.