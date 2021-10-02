Политика

11:47 02.10.2021

Разумков официально пригласил депутатов "Слуги народа" на встречу 4 октября

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Разумков официально пригласил депутатов "Слуги народа" на встречу 4 октября

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков официально пригласил депутатов фракции "Слуги народа" на встречу в понедельник, 4 октября, чтоб обсудить его "неудовлетворительную" работу за два года на посту председателя парламента, сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, как и обещал, официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу, чтобы обсудить его "неудовлетворительную" работу за два года на посту председателя парламента", - написала Туний на странице в Facebook.

Пресс-секретарь спикера также прикрепила к публикации фотокопию документа, в котором говорится, что депутаты "Слуги народа" приглашаются 4 октября в 18:00 в конференц-зал админздания парламента (ул.Грушевского, 5).

Ранее сообщалось, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия получил подписные листы для отзыва Разумкова с поста спикера парламента.

 

Теги: #разумков #рада #слуга_народа
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