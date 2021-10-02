Политика

11:20 02.10.2021

Кулеба: Саакашвили – гражданин Украины, МИД предоставит ему необходимую поддержку

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Кулеба: Саакашвили – гражданин Украины, МИД предоставит ему необходимую поддержку

Министерство иностранных дел Украины окажет поддержку экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, поскольку он является гражданином Украины, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Саакашвили - наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром ... представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины по нашему вызову. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - сказал Кулеба в комментарии телеканалу "Дом".

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.

 

Теги: #кулеба #саакашвили #мид
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