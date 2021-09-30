Кулеба о слушаниях в Гааге по захвату украинских судов в Керченском проливе: Уверен, что Россия будет привлечена к ответственности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает важность для Украины дела о захвате украинских судов и моряков в районе Керченского пролива, слушания по которому проведет Постоянная палата третейского суда (ППТС, Permanent Court of Arbitration) 11-16 октября в Гааге (Нидерланды).

"Дело очень важное для Украины. Мы доказывает противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме", - написал Кулеба в Twitter в четверг вечером.

По его словам, это дело является определяющим и для мира, "поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью согласно международному морскому праву, должен соблюдаться всеми странами, а его нарушения караться".

"Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло. Эффективная работа МИД в международных судах - это инструмент установления справедливости и еще один рычаг давления на Москву", - резюмировал Кулеба.