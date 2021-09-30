Политика

18:31 30.09.2021

"Слуги" отмечают высокий уровень взаимодействия ОГП и Нацполиции

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Позитивная динамика во взаимодействии Офиса Генпрокурора под руководством Ирины Венедиктовой с Национальной полицией увеличивает эффективность и результативность работы двух ведомств и правоохранительной системы в целом, заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в комментарии журналистам в четверг.

«В вопросе сотрудничества полиции и прокуратуры были вопросы до назначения Венедиктовой Генпрокурором. Сейчас этот процесс наладили, работа ведётся эффективно. Если посмотреть объективно, им удалось наладить коммуникацию. Когда ОГП и Генпрокурор направляют обращения, то Нацполиция реагирует оперативно, и это заслуга, в том числе и Венедиктовой», - сказал он.

Александр Качура подчеркнул, что в значительной мере налаживанием конструктивного взаимодействия занимается команда Генпрокурора, в частности, замгенпрокурора Игорь Мустеца.

"И я высоко оцениваю его работу. Считаю, что это самый лучший заместитель Генпрокурора самый профессиональный за последние десятилетия. Он наладил эту работу", - отметил парламентарий.

В свою очередь народный депутат фракции "Слуга народа" Юлия Яцык отметила, что в этом вопросе не последнюю ролы сыграла однопартийность руководителей ОГП и МВД.

"Всегда, когда представители одной политсилы занимают должности в правоохранительных органах, которые так или иначе сопряжены в работе (прокуратура осуществляет процессуальный надзор за расследованием досудебных производств, сопровождение дел в судах), они должны работать в спайке. А когда руководящие должности в таких структурах занимают люди из разных политсил или разными убеждениями, то конструктивной работы не будет. Но сегодня очевидна эта спайка и работа в одном направлении, Монастырский и Венедиктова до назначения на свои должности работали в одной команде и логично, что между ними нет противостояния", - сказала она.

Юлия Яцик напомнила, что налаживанию конструктивной работе содействовало и парламентское монобольшинство.

«Мы приняли ряд законов, которые упростили работу в уголовном процессе, упростили конкурсный набор в органы прокуратуры. И это не может не сказаться на качестве работы. Это начало, и мы будем наблюдать, как такая успешная совместная работа продлится дальше», - подчеркнула политик.

С мнением народных депутатов согласился и эксперт Денис Ярославский, отметив что представительства структур на местах примут такую тенденцию.

«Оба Монастырский и Венедиктова - из команды президента и у них 100% коммуникация. Взаимодействие эти двух ключевых фигур ведомств однозначно есть. Но вопрос коммуникаций и сотрудничества в дальних регионах может занять длительное время», - подчеркнул он.

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