Политика

12:34 30.09.2021

Лидер "Голоса" отмечает отсутствие стратегии Украины во внешней политике из-за реакции власти на ситуацию с Венгрией и "Северным потоком-2"

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Лидер "Голоса" отмечает отсутствие стратегии Украины во внешней политике из-за реакции власти на ситуацию с Венгрией и "Северным потоком-2"

Лидер партии "Голос" Кира Рудык считает, что внешняя политика - это партнерство и стратегия, а не ситуативное реагирование на вызовы, о которых известно давно.

"Наша внешняя политика сейчас выглядит незрелой. Мы ожидаем, что все будут работать против своего внутреннего интереса ради нашего. Что нам что-то виноваты США, ЕС и Венгрия. Нам никто ничего не должен, в этом смысл международной политики: все партнеры, но каждый сам за себя", - цитирует Рудык пресс-служба партии, комментируя реакцию власти на ситуацию с Венгрией и "Северным потоком-2".

"Видя, какая была ситуация с "Северным потоком-2", где два года фактически ничего не делалось, и потом вдруг его достроили, первый вопрос, который возникает к власти: "где вы были два года?". Он риторический. Было ли какое-то предложение к Венгрии, знали ли мы вообще, что такие переговоры ведутся, и что мы сделали? Или сейчас мы постфактум, как страна, говорим: "с нами было бы лучше", - констатирует Рудык.

Лидер партии отметила, что проблема не только в незрелости такой международной политики со стороны Украины, но и в отсутствии стратегии. "Министр иностранных дел просто реагирует на то, что произошло и почему нас снова обманули. Если бы у нас было понимание, как мы сотрудничаем со странами Европейского Союза, Соединенными Штатами и другими партнерами, как мы приходим к общей цели - объединить всех против России, тогда можно было бы двигаться в этом направлении. Такой политической стратегии, так же как финансовой и стратегии трансформации – нет", - подытожила она.

Теги: #стратегия #рудык
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