Политика

13:52 29.09.2021

Ускорить вакцинацию украинцев можно через работодателей – нардеп Рудык

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Ускорить вакцинацию украинцев можно через работодателей – нардеп Рудык

Лучшим стимулом вакцинироваться от коронавирусной инфекции Covid-19 является организация вакцинации работодателем, убеждена лидер партии "Голос" Кира Рудык.

Как сообщает пресс-служба политсилы, по словам политика, во-первых, работодатель показывает подчиненным пример, когда вакцинируется сам, а во-вторых, разрешение работать во время локдауна иммунизированным работникам и клиентам дал свои плоды.

Рудык отметила, что с этим согласны и иностранные партнеры Украины. "Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Союз украинских предпринимателей, все говорят, что лучшее, что было сделано с начала эпидемии – это именно разрешение работать вакцинированным во время локдауна. И это – инициатива "Голоса". Это материальный стимул и очень четкая выгода, ведь страх остаться без хлеба сейчас сильнее, чем страх от того, что может якобы произойти от вакцины", – отметила она.

Кроме того, очень часто пример работодателя для его подчиненных гораздо более действенный, даже чем публичные люди, сказала лидер партии. "Когда работодатель говорит: "Если мы все вакцинируемся, мы сможем продолжить работу", это имеет больший эффект. Шаги организации совместных вакцинаций на заводах и предприятиях – это единственное и лучшее, чтобы повысить количество привитых с 13% до необходимых 80%. Чтобы в 10 раз быстрее вакцинировать всех украинцев, нужно делать это через работодателей. Это сработает", - отмечает Рудык.

Теги: #вакцинация #рудык #голос
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