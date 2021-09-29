Политика

12:42 29.09.2021

Порошенко в годовщину Бабьего Яра: режим, который ни во что не ставит права и свободы человека, несет в себе угрозу для самой человечности

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Порошенко в годовщину Бабьего Яра: режим, который ни во что не ставит права и свободы человека, несет в себе угрозу для самой человечности

Трагические события прошлого требуют от нас воспитывать новые поколения на принципах уважения человеческого достоинства и толерантности, убежден лидер "Европейской солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Бабий Яр - одна из самых глубоких ран, одно из самых тяжелых воспоминаний о Холокосте, это беспрецедентная в истории человечества катастрофа. Трудно поверить, что такое массовое и жестокое убийство произошло не в темные века дикого средневековья, а 80 лет назад, посреди XX века", - цитирует Порошенко пресс-служба политсилы.

Он также отметил: "Сегодня, чествуя невинных жертв, должны помнить: любой режим, который ни во что не ставит права и свободы человека, несет в себе угрозу для самой человечности".

Порошенко подчеркнул, что трагические события прошлого требуют от нас воспитывать новые поколения на принципах уважения человеческого достоинства и толерантности.

"И нашим моральным долгом является точно не допустить повторения преступлений против человечества и человечности", - убежден политик.

Теги: #порошенко #бабий_яр
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