Политика

09:54 29.09.2021

Победу на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии Японии одержал Фумио Кисида

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Новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии по итогам состоявшихся в среду выборов стал экс-министр иностранных дел страны Фумио Кисида.

До этого Фумио Кисида и его соперник - министр по делам административной реформы, отвечающий за вакцинацию в стране, Таро Кано - вышли во второй тур голосования. На втором этапе голосования Фумио Кисида получил 257 голосов, а Таро Коно - 170.

При этом в первом туре голосования разрыв между двумя кандидатами составлял один голос: 256 голосов было подано за Фумио Кисиду и 255 - за Таро Коно. Тогда из борьбы выбыли обе кандидаты-женщины - бывший министр внутренних дел Санаэ Такаити и нынешний заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода.

Впоследствии новому главе ЛПД предстоит стать премьер-министром - 100-м в истории страны, начиная с XIX века. Утверждение нового премьер-министра страны должно состояться в парламенте 4 октября, однако эта процедура во многом носит формальный характер: согласно японской политической традиции, лидер правящей партии, как правило, становится премьер-министром страны.

Позднее, до начала ноября, в Японии должны пройти парламентские выборы.

Изначально преемник должен был прийти на смену премьер-министру Синдзо Абэ, который находился на посту главы правительства и лидера Либерально-демократической партии наиболее длительное время в истории страны - с конца 2012 года. Но в сентябре 2020 года Синдзо Абэ покинул этот пост, сославшись на состояние здоровья. До нынешнего момента премьер-министром был Ёсихидэ Суга, который при Синдзо Абэ занимал пост генерального секретаря кабинета министров.

Однако в начале сентября премьер Ёсихидэ Суга объявил, что не будет участвовать в грядущих выборах. Японские СМИ напоминали, что это заявление прозвучало на фоне критики его правительства за неэффективную борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.

Теги: #япония #выборы
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