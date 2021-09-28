Новый бундестаг ФРГ станет самым инклюзивным за все время существования - СМИ

После состоявшихся в Германии 26 сентября выборов новый бундестаг станет самым инклюзивным за все время существования, сообщает агентство Associated Press (AP).

Более 500 кандидатов, которые претендовали на место в новом бундестаге, являются выходцами из семей иммигрантов. На данный момент точно не известно, сколько из них станут депутатами, но ожидается, что число людей в парламенте, которые являются потомками иммигрантов, превысит показатель за все предыдущие годы.

"Мой дедушка невероятно мной бы гордился, и мои родители тоже мной очень гордятся", - заявил новый член бундестага от Социально-демократической партии Германии Хакан Демир, предки которого переехали в ФРГ из Турции.

Также в новом парламенте увеличилось количество политиков-женщин. Женщины получили 34,7% мест в бундестаге - на 3,3 процентных пункта больше, чем в прошлом составе парламента. Более того, в бундестаг также были избраны две трансгендерные женщины.

На данный момент в Германии проживает около 21,3 млн людей с иммигрантским прошлым - примерно 26% всего населения страны.

Парламентские выборы прошли в Германии 26 сентября. СДПГ победила, получив 25,7% голосов. Союз партий ХДС и ХСС уступил СДПГ, получив 24,1% и потеряв 50 мест в бундестаге. Третьей пришла партия Зеленых с 14,8%, а СвДП получила 11,5% голосов. Оставшиеся голоса ушли партии "Альтернатива для Германии" (10,3%) и Левой партии (4,9%).