Притула подтвердил, что создает новую партию - СМИ

Украинский шоумен, волонтер, вышедший из партии "Голос", Сергей Притула подтвердил намерение создать партию, сообщает "24 канал".

Как отмечается в сообщении телеканала в Телеграм, об этом шоумен и политик заявил в передаче "Первые лица". Но добавил, что все детали будут позже.

"Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. Относительно нейминга, брендинга - дайте мне немного времени и я обязательно расскажу", - сказал Притула.

По словам политика, частично его партия может состоять из бывших выходцев из "Голоса".

Источник: t.me/chanel24/22541.