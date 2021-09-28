Политика

19:38 28.09.2021

Притула подтвердил, что создает новую партию - СМИ

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Притула подтвердил, что создает новую партию - СМИ

Украинский шоумен, волонтер, вышедший из партии "Голос", Сергей Притула подтвердил намерение создать партию, сообщает "24 канал".

Как отмечается в сообщении телеканала в Телеграм, об этом шоумен и политик заявил в передаче "Первые лица". Но добавил, что все детали будут позже.

"Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. Относительно нейминга, брендинга - дайте мне немного времени и я обязательно расскажу", - сказал Притула.

По словам политика, частично его партия может состоять из бывших выходцев из "Голоса".

Источник: t.me/chanel24/22541.

Теги: #партия #создание #притула
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