Глава Львовской облорганизации "Голоса" Рущишин отстранен от должности за сотрудничество с Офисом президента

Политсовет партии "Голос" 28 сентября своим решением отстранил народного депутата Ярослава Рущишина с должности главы Львовской областной территориальной организации партии и назначил временно исполняющим обязанности председателя облорганизации заместителя председателя партии, нардепа Андрея Осадчука.

"Голос" благодарен Ярославу Рущишину за его вклад в развитие Львовской областной территориальной организации политической партии, однако последние события в Верховной Раде, открытое сотрудничество с Офисом президента вместе с частью депутатов фракции "Голос"; совместное голосование с нарушением регламента Верховной Рады; работа в интересах власти ради завуалированных взяток в виде бюджетного финансирования округов депутатами-мажоритарщицами от Львовщины Галиной Васильченко и Натальей Пипой; открытые действия, направленные на развал партии и фракции, а также отсутствие реакции Львовской организации и ее руководителя делает невозможным дальнейшее пребывание господина Рущищина в руководящих органах одной из ключевых организаций партии "Голос", - сообщается на сайте политсилы.

В свою очередь, на странице депутатского объединения "Справедливость" в ответ на это появилось заявление, что руководство "Голоса" начало рейдерство львовской ячейки. "Похожие шаги уже были осуществлены в других ячейках для того, чтобы "слить" места в территориальных избирательных комиссиях под другие партии", - говорится в сообщении, при этом приводятся примеры таких "сливов" квот "Голоса" в разных областях и городах Украины.

"Мы, 11 народных депутатов, выражаем поддержку Львовской областной организации и надеемся, что им удастся сохранить главное - команду ценностных единомышленников. Действия руководства расцениваем как продолжение рейдерства остатков партии, целью которого является продажа ее квот в избирательных комиссиях на предстоящих выборах. Мы готовы и в дальнейшем помогать львовском организации и другим бывшим партийцам в борьбе за свои права как в публичном, так и в судебном поле", - заявили в депутатском объединении.