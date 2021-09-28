Процедура голосования за закон об олигархах является антиконституционной – лидер "Голоса"

Лидер партии "Голос" Кира Рудык считает процедуру голосования за закон "об олигархах" нарушением регламента Верховной Рады и наступлением на парламентаризм.

"Всего несколько часов было необходимо для того, чтобы рассмотреть все поправки к так называемому "антиолигархическому" проекту. Это было важно сделать, чтобы не ломать регламент парламента через колено и не допускать произвола. И сейчас мы бы не рассматривали, почему одна статья закона 5599 истолкована в трех в противоречивых вариациях одновременно…Теперь это - личная ответственность президента и его команды. Главное - не допустить распространения подобных нарушений на другие законопроекты", - цитирует Рудык пресс-служба партии во вторник.

"Было необходимо всего три часа для того, чтобы не делать скандал, заслушать тех, кто хотел указать свои правки, спокойно принять. Власть все равно уже имела необходимую поддержку этого законопроекта в зале. И сейчас основной вопрос - будет повторена эта антиконституционная процедура относительно других законопроектов", - отметила депутат.

Она заявила, что произошедшее является наступлением на парламентаризм, наступлением на возможности оппозиции оппонировать не только законопроекту об олигархах, но и другим основным законопроектам, которые еще будут в зале.

Рудык подчеркнула, что на нарушение конституционных принципов работы парламента депутаты "Слуга народа" пошли ради "популистского закона", который не позволит бороться с олигархами.

Лидер "Голоса" отметила, что ранее фракция "предложили альтернативу - четыре шага, которые действительно могут помочь бороться с олигархами". " Они состоят из судебной реформы, изменений в работу Антимонопольного комитета, изменений в государственное корпоративное управление... И последнее - это изменения в Налоговый кодекс, которые именно касаются дополнительных налогов для крупного бизнеса, связанного с олигархами, дополнительных экологических налогов, а не того, чем сейчас занимается власть - обложение дополнительными налогами малого и среднего бизнеса », - подчеркнула Рудык.