Если саммит "Нормандской четверки" пройдет при участии Меркель, решения и обязательства останутся актуальными для нового правительства Германии - Кулеба

Даже если саммит лидеров Нормандской четверки по урегулированию на Донбассе пройдет еще при участии канцлера Ангелы Меркель, то его решения и взятые на нем обязательства останутся актуальными и для нового правительства Германии, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"У Германии наследственная внешняя политика, потому мы убеждены, что даже если саммит "нормандский" пройдет при участии госпожи Меркель, то те решения, обязательства, которые будут взяты, останутся актуальными и для нового правительства Германии", - сказал Кулеба журналистам в Киеве во вторник.

Министр указал, что смотрит на процесс коалиционных переговоров в Германии спокойно.

"Это будет очень прагматическое новое немецкое правительство. Оно не будет антиукринским, Оно будет, прежде всего, заниматься внутриненемецкими вопросами. И господин Шольц (кандидат в канцлеры от победившей на парламентских выборах в Германии Социал-демократической партии СДПГ Олаф Шольц - ИФ), и господин Лашет (кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет – ИФ) нам понятны. Но самое важное здесь - каким будет коалиционное соглашение с либералами и "зелеными". Если это будет коалиция либералы плюс "зеленые" и Християнские демократы или Социал-демократы, то могут быть отличия в нюансах, но принципиально, каких-то резких изменений я не ожидаю", - указал Кулеба.