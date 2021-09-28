Политика

14:00 28.09.2021

"Батькивщина" предлагает Раде создать ВСК для расследования деятельности "Нафтогаза" в сфере тарифообразования

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"Батькивщина" предлагает Раде создать ВСК для расследования деятельности "Нафтогаза" в сфере тарифообразования

Народные депутаты фракции "Батькивщина" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления о создании временной следственной комиссии по исследованию деятельности НАК "Нафтогаз Украины" и расследованию критической ситуации в сфере тарифообразования, которая сложилась в результате действий должностных лиц этой компании.

"Надеюсь, что на следующей пленарной неделе постановление будет вынесено на рассмотрение сессионного зала и поддержано. И страна, наконец, узнает: почему газ, который стоит 1 гривню, украинцам продают минимум по восемь? И кто наживается на этой безумной разнице?..", - цитирует Тимошенко пресс-служба партии.

Она выразила надежду, что народные депутаты фракции "Слуга народа" поддержат указанное постановление. "Голосование монобольшинства нашего постановления станет лучшим доказательством, действительно ли они имеют желание и волю навести порядок или это все только шоу для отвлечения внимания", - уточнила лидер "Батькивщины".

По ее убеждению, решение тарифной проблемы уже есть, оно содержится в разработанном командой "Батькивщины" законопроекте №4680, которым предусматривается направление газа отечественной добычи населению и бюджетным учреждениям по себестоимости плюс 30% прибыли.

"Тогда украинские семьи получат украинский газ по справедливым ценам, а ловкие дельцы потеряют возможность наживаться на бюджете", - подчеркнула Тимошенко.

Теги: #тск #тимошенко #батькивщина #тарифы
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