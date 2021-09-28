Политика

13:51 28.09.2021

Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания соглашения с "Газпромом"

2 мин читать
Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания соглашения с "Газпромом"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины.

"Я призываю венгерских партнеров сейчас не "раскручивать" эмоции, они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматически, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, потому что это также отвечает интересам Европы", - сказал Кулеба журналистам в Киеве во вторник.

Министр подчеркнул, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ, и Венгрия это требование приняла.

"Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями. Мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашение с "Газпромом". Но мы четко видим, что Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал транзит через Украину. Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ, Венгрия это требование приняла, это не отвечает нашим интересам, мы свои интересы защищаем. Вот и вся история", - рассказал Кулеба.

Он также отметил, что Украина обратится к Еврокомиссии, чтобы понять, каким образом соглашение Венгрии с "Газпромом" влияет на энергетическую безопасность ЕС в целом.

"С Европейской комиссией переговорим, потому что важно понять, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность ЕС в целом", - пояснил глава МИД Украины.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в связи с реакцией Украины на подписание соглашения с "Газпромом" заявил, что "считает серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности".

Теги: #газ #кулеба #венгрия #газпром #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:12 28.09.2021
Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

14:11 28.09.2021
Если саммит "Нормандской четверки" пройдет при участии Меркель, решения и обязательства останутся актуальными для нового правительства Германии - Кулеба

Если саммит "Нормандской четверки" пройдет при участии Меркель, решения и обязательства останутся актуальными для нового правительства Германии - Кулеба

13:39 28.09.2021
КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

13:07 28.09.2021
Россия не намерена использовать газовую тематику для наказания Украины - Песков

Россия не намерена использовать газовую тематику для наказания Украины - Песков

12:53 28.09.2021
В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

11:25 28.09.2021
Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по сделке между Будапештом и Газпромом

Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по сделке между Будапештом и Газпромом

11:22 28.09.2021
МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за соглашения с "Газпромом" – Николенко

МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за соглашения с "Газпромом" – Николенко

11:03 28.09.2021
Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

10:52 28.09.2021
Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

09:30 28.09.2021
Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м после нового рывка цен в Азии

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м после нового рывка цен в Азии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Депутаты от "Евросолидарности" подали заявления в НАБУ, ГБР и Офис генпрокурора в связи с принятием закона о деолигархизации

Россия не намерена использовать газовую тематику для наказания Украины - Песков

В ОП ожидают от предстоящего саммита Украина-ЕС закрепления в декларации европейской перспективы Украины

Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по сделке между Будапештом и Газпромом

МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за соглашения с "Газпромом" – Николенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты от "Евросолидарности" подали заявления в НАБУ, ГБР и Офис генпрокурора в связи с принятием закона о деолигархизации

Процедура голосования за закон об олигархах является антиконституционной – лидер "Голоса"

"Батькивщина" предлагает Раде создать ВСК для расследования деятельности "Нафтогаза" в сфере тарифообразования

Песков: саммит Нормандской четверки хотелось бы провести как можно раньше, но его надо подготовить

Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО - опрос Социс

В ОП ожидают от предстоящего саммита Украина-ЕС закрепления в декларации европейской перспективы Украины

КНДР не угрожает безопасности США, Южной Кореи и соседних стран - постпред

Говоря партнерам правду, Украина приобретает уважение - Кулеба

Макрон призывает страны ВОЗ не утаивать информацию о заболеваниях

Региональные альянсы Украины формируют пояс безопасности и процветания для страны - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА