Политика

13:16 28.09.2021

Песков: саммит Нормандской четверки хотелось бы провести как можно раньше, но его надо подготовить

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Песков: саммит Нормандской четверки хотелось бы провести как можно раньше, но его надо подготовить

Было бы хорошо провести саммит лидеров Нормандской четверки, пока Ангела Меркель не перестала быть канцлером Германии, но есть риск не успеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, такой риск есть, всем бы хотелось провести его как можно раньше и в целом абсолютно понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос о желании Киева провести этот саммит до ухода Меркель с поста и о том, есть ли риск, что это не удастся.

"Нам известно, действительно, такое пожелание с разных сторон, не только со стороны Киева, высказывалось, и, действительно, это было бы хорошо. Но здесь есть очень важное "но". Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов выполнения ранее достигнутых договорённостей", - отметил Песков.

По его словам, подготовкой этого возможного саммита и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и министерства иностранных дел четырех стран, и политсоветники.

"Но пока похвастаться особыми результатами мы не можем", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров стран Нормандской четверки по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе состоялся до окончания каденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил Андрей Ермак, глава Офиса президента Владимира Зеленского.

"Продолжаются консультации в Нормандском формате, как видеоконференции, так и реальные встречи между сторонами ... Мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась еще до окончания каденции Меркель. И мы считаем, что это было бы очень справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала", - заявил Ермак в эфире телеканала "ICTV" в понедельник.

Теги: #рф #нормандський_формат #песков
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