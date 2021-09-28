Политика

13:07 28.09.2021

Россия не намерена использовать газовую тематику для наказания Украины - Песков

1 мин читать
Россия не намерена использовать газовую тематику для наказания Украины - Песков

Россия не собирается использовать газовую тематику, чтобы наказать Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, что бы он ответил на заявления о том, что раз Венгрия будет закупать российский газ по более длинному, чем украинский маршрут, доказывает ли это, что Россия использует "голубое топливо" в качестве оружия, чтобы наказать Киев.

"Нет, это не так", ответили бы мы этим товарищам", - отреагировал Песков.

Он подчеркнул, что "Россия никогда не использовала, не использует не имеет в виду использовать "голубое топливо", чтобы кого-то наказывать". "Россия использует "голубое топливо" исключительно в интересах народа нашей страны для увеличения благосостояния россиян, исключительно на коммерческой основе", - сказал Песков.

Он также заметил, что "использование "голубого топлива" в этом режиме также полностью соответствует интересам потребителей "голубого топлива" в Европе, а также странам, которые предоставляют возможности транзита "голубого топлива", если этот транзит экономически выгоден и экономически целесообразен".

Теги: #рф #песков #украина #газ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:51 28.09.2021
Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания соглашения с "Газпромом"

Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания соглашения с "Газпромом"

13:47 28.09.2021
Украинцы считают Дуду и Мицкевича одними из самых известных польских деятелей, а поляки – Тимошенко и Тараса Шевченко – исследование

Украинцы считают Дуду и Мицкевича одними из самых известных польских деятелей, а поляки – Тимошенко и Тараса Шевченко – исследование

13:39 28.09.2021
КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

13:16 28.09.2021
Песков: саммит Нормандской четверки хотелось бы провести как можно раньше, но его надо подготовить

Песков: саммит Нормандской четверки хотелось бы провести как можно раньше, но его надо подготовить

13:14 28.09.2021
Google представил в Украине сайт с советами для родителей по использованию технологий

Google представил в Украине сайт с советами для родителей по использованию технологий

12:53 28.09.2021
В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

11:25 28.09.2021
Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по сделке между Будапештом и Газпромом

Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по сделке между Будапештом и Газпромом

11:03 28.09.2021
Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

10:52 28.09.2021
Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

09:30 28.09.2021
Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м после нового рывка цен в Азии

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м после нового рывка цен в Азии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания соглашения с "Газпромом"

В ОП ожидают от предстоящего саммита Украина-ЕС закрепления в декларации европейской перспективы Украины

Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по сделке между Будапештом и Газпромом

МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за соглашения с "Газпромом" – Николенко

Киев разочарован решением Будапешта подписать контракт с РФ на поставку газа в обход Украины, переносит заседание межправкомиссии и обратится в ЕК – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО - опрос Социс

В ОП ожидают от предстоящего саммита Украина-ЕС закрепления в декларации европейской перспективы Украины

МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за соглашения с "Газпромом" – Николенко

КНДР не угрожает безопасности США, Южной Кореи и соседних стран - постпред

Говоря партнерам правду, Украина приобретает уважение - Кулеба

Макрон призывает страны ВОЗ не утаивать информацию о заболеваниях

Региональные альянсы Украины формируют пояс безопасности и процветания для страны - Кулеба

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН было одним из самых ожидаемых и имело мощный эффект - Ермак

Украина надеется на проведение саммита в Нормандском формате еще при канцлере Меркель - Кулеба

Кулеба: Украина ответит на удар со стороны Венгрии соответствующе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА