Политика

12:53 28.09.2021

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

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В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

Россия готова обсуждать с Киевом вопрос возобновления закупок Украиной российского газа напрямую, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно. Этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и представителями российской стороны на различном уровне", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, сможет ли Украина в случае необходимости возобновить закупки российского газа напрямую.

При этом, комментируя заключение контракта между Россией и Венгрией о поставках газа в обход Украины, он подчеркнул, что данное соглашение не нарушает чьих-либо прав и соответствует нормам международной торговли. "Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются", - сказал Песков.

Он отметил, что другие страны, в том числе Украина, не могут вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.

Теги: #рф #газ #венгрия #песков #украина
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