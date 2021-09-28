Политика

12:47 28.09.2021

В ОП ожидают от предстоящего саммита Украина-ЕС закрепления в декларации европейской перспективы Украины

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В ОП ожидают от предстоящего саммита Украина-ЕС закрепления в декларации европейской перспективы Украины

В Офисе президента Украины (ОП) ожидают от саммита Украина-ЕС, запланированного на 12 октября, закрепления в совместной декларации европейской перспективы Украины, заявил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

"Среди тех ключевых положений, закрепления которых мы ожидаем в совместном заявлении, а мы будем, безусловно, иметь соответствующие положения, которые будут признавать европейские устремления и европейский выбор Украины … Безусловно, будем стараться, чтобы те положения, которые сдерживают европейскую интеграцию Украины, не нашли отражения в совместном заявлении", - рассказал Жовква на пресс-брифинге на тему "Условия успеха саммита Украина-ЕС. Чего ждать от главной евровстречи года?" во вторник в Киеве.

По его словам, документ находится еще на стадии работы, однако уже сейчас можно говорить о том, что в декларации "будет четко закреплена способность Украины к дальнейшей интеграции с внутренним рынком ЕС, зафиксирована оценка достижения целей Соглашения про ассоциацию, как с украинской, так и с европейской стороны, и стремление к подготовке совместной оценки исполнения этого Соглашения".

Кроем того, важным станет блок политических вопросов, в котором предусмотрено отражение поддержки со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, призыва к ЕС остановить российскую агрессию с конкретным определением стороны-агрессора, безусловного выполнения Минских договоренностей и продолжение политики утверждения персональных и секторальных санкций в отношении России".

Также будут упомянуты действия Украины в контексте работы в Ассоциированном трио.

Как добавил Жовква, помимо политических вопросов, будет затронут экономический блок, секторальная интеграция с ЕС и блок реформ.

 

Теги: #жовква #украина_ес #офис_президента #саммит
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