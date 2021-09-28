Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по сделке между Будапештом и Газпромом

Посол Украины во вторник вызван в венгерское внешнеполитическое ведомство из-за позиции Киева по сделке Будапешта с "Газпромом", сообщают в "Твиттере" журналисты венгерской газеты "Мадьяр хирлап" со ссылкой на главу МИД Петера Сийярто.

"В МИД Венгрии вызван посол Украины после того, как в Киеве заявили о том, что отреагируют на подписание 15-летнего контракта (Венгрии - ИФ) с "Газпромом", - написали они.

В венгерском внешнеполитическом ведомстве такую позицию назвали нарушением суверенитета и недружественным шагом после того, как Венгрия помогла Украине в период пандемии коронавируса.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Будапешт нанес удар по двусторонним отношениям с Украиной, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из РФ, и Киев будет отвечать соответствующим образом.