МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за соглашения с "Газпромом" – Николенко

Министерство иностранных дел Украины приглашает посла Венгрии в Киеве для объяснения позиции Украины по соглашению Будапешта с российским "Газпромом", сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Могу подтвердить вызов украинского посла. МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям", - сказал Николенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он подчеркнул, что украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов.