Политика

02:43 28.09.2021

Говоря партнерам правду, Украина приобретает уважение - Кулеба

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Говоря партнерам правду, Украина приобретает уважение - Кулеба

Изменение внешнеполитической риторики украинской власти на более жесткую обусловлена тем, что Украина не боится говорить партнерам правду, приобретая уважение, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на слова главы министерства Дмитрия Кулебу.

"Мы имеем огромное уважение и благодарность к нашим партнерам. Но, во-первых, нужно не идти постоянно за партнерами, а вести партнеров за собой. Во-вторых, не бояться говорить партнерам правду, ведь именно так наша страна приобретает уважение к себе", - цитирует пресс-служба Кулебу в эфире "Свободы слова" на ICTV.добавил он.

Министр добавил, что договоренности с партнерами бывают тяжелыми, когда украинская сторона отстаивает свои позиции.

"Партнеров очень раздражало то, что было до 2019 года при предыдущей власти, и сейчас они об этом откровенно говорят. Им-то обещали, с ними договаривались, а потом делали все наоборот. Сейчас мы если договариваемся о чем-то, мы выполняем свои обязательства".

Теги: #украина #уважение #партнеры
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