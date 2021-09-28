Политика

00:50 28.09.2021

Региональные альянсы Украины формируют пояс безопасности и процветания для страны - Кулеба

1 мин читать
Региональные альянсы Украины формируют пояс безопасности и процветания для страны - Кулеба

Региональные альянсы Украины формируют пояс безопасности и процветания для государства, цитирует министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Мы перестали ждать, пока партнеры что-то сделают за нас. Мы оставили это в прошлом. Мы верим в свою страну и не боимся делать первый шаг, быть инициативными", - заявил Кулеба в эфире "Свободы слова" на ICTV в понедельник.

Министр напомнил, что за предыдущие полтора года Украина создала целый ряд новых международных форматов, направленных на формирование пояса безопасности и процветания для страны.

"Люблинский треугольник с Литвой и Польшей, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, Крымская платформа являются примерами новой проактивной внешней политики Украины, которая формирует пояс безопасности и процветания для государства", - указано в сообщении.

Кулеба сообщил, что на следующей неделе посетит Варшаву, где будет говорить с польским и литовским коллегами, в частности относительно ситуации в Беларуси.

"Мы впервые за все годы евроинтеграции создали Ассоциированное трио Украины, Молдовы и Грузии для того, чтобы вместе двигаться в ЕС и лучше взаимодействовать в регионе Черного моря вместе со странами ЕС и НАТО", - подчеркнул министр.

Кулеба также привел пример успешного проведения Украиной учредительного саммита Крымской платформы.

Теги: #безопасность #альянсы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:03 17.09.2021
СНБО поддержал увеличение финансирования сектора безопасности и обороны до 5,95% от ВВП

СНБО поддержал увеличение финансирования сектора безопасности и обороны до 5,95% от ВВП

21:42 16.09.2021
Зеленский создал рабочую группу по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах Украины

Зеленский создал рабочую группу по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах Украины

23:24 01.09.2021
США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $60 млн, что включает бронебойные системы "Джавелин" – совместное заявление

США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $60 млн, что включает бронебойные системы "Джавелин" – совместное заявление

15:16 26.08.2021
МВД планирует расширить в Украине сеть Центров безопасности, которые объединят полицию, "скорую" и пожарную службы

МВД планирует расширить в Украине сеть Центров безопасности, которые объединят полицию, "скорую" и пожарную службы

06:55 26.07.2021
Байден обещал Афганистану более $3 млрд на обеспечение безопасности

Байден обещал Афганистану более $3 млрд на обеспечение безопасности

10:25 22.07.2021
На Донбассе продолжает ухудшаться ситуация с безопасностью – Грау

На Донбассе продолжает ухудшаться ситуация с безопасностью – Грау

21:29 19.07.2021
Безопасность в Черноморском регионе должна стать приоритетом мирового сообщества, важным инструментом для этого может быть Крымская платформа

Безопасность в Черноморском регионе должна стать приоритетом мирового сообщества, важным инструментом для этого может быть Крымская платформа

21:42 24.06.2021
Вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики

Вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики

13:36 23.06.2021
Украина и Грузия планируют усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе - Зеленский

Украина и Грузия планируют усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе - Зеленский

12:11 23.06.2021
"Киевстар" включил в сервис защиты телефонов геотрекинг смартфонов членов семейной группы

"Киевстар" включил в сервис защиты телефонов геотрекинг смартфонов членов семейной группы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев разочарован решением Будапешта подписать контракт с РФ на поставку газа в обход Украины, переносит заседание межправкомиссии и обратится в ЕК – МИД

Разумков выздоровел и в понедельник выходит на работу

Еврокомиссия приветствует решимость Зеленского побороть влияние олигархов в Украине

Закон о деолигархизации требует переголосования – нардеп Железняк

Гетманцев опроверг информацию о том, что в Раде собирают подписи за отставку Разумкова

ПОСЛЕДНЕЕ

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН было одним из самых ожидаемых и имело мощный эффект - Ермак

Украина надеется на проведение саммита в Нормандском формате еще при канцлере Меркель - Кулеба

Кулеба: Украина ответит на удар со стороны Венгрии соответствующе

Меркель и Макрон подтвердили готовность к встрече в Нормандском формате в Берлине - Резников

Российская сторона понимает невозможность продолжения работы ТКГ в Минске - Резников

Разумкову пока не отправляли приглашение на выездное заседание "Слуга народа" в Трускавце, потому что он не является членом фракции - Арахамия

Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров Нормандской четверки состоялся до окончания каденции Меркель - Ермак

Кадровые ротации в правительстве запланированы на первую декаду октября - Арахамия

Украина против замороженного конфликта на Донбассе - Ермак

Немецкие "свободные демократы" объявили о предварительных переговорах о коалиции с "Зелеными"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА