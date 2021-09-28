Региональные альянсы Украины формируют пояс безопасности и процветания для страны - Кулеба

Региональные альянсы Украины формируют пояс безопасности и процветания для государства, цитирует министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Мы перестали ждать, пока партнеры что-то сделают за нас. Мы оставили это в прошлом. Мы верим в свою страну и не боимся делать первый шаг, быть инициативными", - заявил Кулеба в эфире "Свободы слова" на ICTV в понедельник.

Министр напомнил, что за предыдущие полтора года Украина создала целый ряд новых международных форматов, направленных на формирование пояса безопасности и процветания для страны.

"Люблинский треугольник с Литвой и Польшей, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, Крымская платформа являются примерами новой проактивной внешней политики Украины, которая формирует пояс безопасности и процветания для государства", - указано в сообщении.

Кулеба сообщил, что на следующей неделе посетит Варшаву, где будет говорить с польским и литовским коллегами, в частности относительно ситуации в Беларуси.

"Мы впервые за все годы евроинтеграции создали Ассоциированное трио Украины, Молдовы и Грузии для того, чтобы вместе двигаться в ЕС и лучше взаимодействовать в регионе Черного моря вместе со странами ЕС и НАТО", - подчеркнул министр.

Кулеба также привел пример успешного проведения Украиной учредительного саммита Крымской платформы.