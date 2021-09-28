Политика

00:20 28.09.2021

Украина надеется на проведение саммита в Нормандском формате еще при канцлере Меркель - Кулеба

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Украина надеется на проведение саммита в Нормандском формате еще при канцлере Меркель - Кулеба

Украина надеется на проведение саммита в Нормандском формате еще при канцлере Германии Ангеле Меркель, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На самом деле, наиболее активная работа сейчас ведется именно над организацией Нормандского саммита, и мы действительно хотим провести его еще при участии канцлера Меркель. И когда она приезжала сюда, в Киев, 22 августа, шла об этом речь. Именно после ее визита сюда началась активная дипломатическая работа", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

По словам главы МИД Украины, возможная двусторонняя встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина "никоим образом не отменяет, не подвешивает Нормандский формат".

"Потому не надо представлять возможную двустороннюю встречу с Путиным, как какой-то отход от Нормандского формата", - подчеркнул он.

Министр указал, что новая коалиция в Бундестаге будет сбалансированной и благоприятной для Украины.

"Вчера я получил смс из Германии от одного очень осведомленного человека, друга Украины, который написал мне, что Слава Богу, наихудший сценарий коалиции для Украины сведен, практически, к нулю. И теперь, кто бы не стоял во главе правительства Германии, коалиция (если не произойдет каких-то форс-мажоров) так или иначе будет сбалансированной и благоприятной для Украины", - отметил Кулеба.

 

Теги: #меркель #саммит
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