Политика

00:03 28.09.2021

Кулеба: Украина ответит на удар со стороны Венгрии соответствующе

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Кулеба: Украина ответит на удар со стороны Венгрии соответствующе

УКРАИНА-ВЕНГРИЯ-ОТНОШЕНИЯ

 

 

 

Киев. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России, и Украина будет отвечать на него соответствующе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при этом имеет особые отношения с Россией и нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Он отметил, что заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было пройти при сопредседательстве глав МИД двух стран 29-30 сентября, было отменено еще до подписания соглашения Венгрии и РФ.

"Мы знали, что уже летит туда российская делегация, что это соглашение будет подписано. И они, подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции. Это не будет только политический шаг - отмена заседания Комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации", - подчеркнул глава МИД Украины.

Кулеба также уточнил, что не считает, что Венгрия видит Украину через призму российской политики.

"Они ведут другую игру, и эта игра заключается в том, чтобы параллельно достигать прогресса и в отношениях с Украиной, и в отношениях с Россией. Но эта игра не может длиться вечно, в конце концов она заходит в точку конфликта", - считает министр.

Как сообщалось, в понедельник Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

Теги: #венгрия #отношения
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