Политика

23:21 27.09.2021

Разумкову пока не отправляли приглашение на выездное заседание "Слуга народа" в Трускавце, потому что он не является членом фракции - Арахамия

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Разумкову пока не отправляли приглашение на выездное заседание "Слуга народа" в Трускавце, потому что он не является членом фракции - Арахамия

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил информацию о том, что председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову пока не отправляли приглашение на выездное заседание в Трускавце, поскольку он не является членом фракции.

"На данный момент нет (Разумкова не будет в Трускавце - ИФ), пока, но это может измениться. Пока ему не отсылали приглашение. Мы ещё до конца не добили наш формат. Он же не член нашей фракции, он внефракционный депутат. Пока мы делаем внутрифракционное мероприятие. Но сейчас обсуждаем разных приглашенных гостей", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина-24" в понедельник вечером.

Вместе с тем Арахамия объяснил, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук примет участие в этом заседании, несмотря на то, что также не является членом фракции "Слуга народа", потому что "Стефанчук - менеджер проекта, так называемого, "тройки"... несколько часов отведено на презентацию, обсуждение этой программы".

Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".

Ранее спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этот выездном заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти.

Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижения за прошедшие два года и планы законопроектных работ.

Теги: #разумков #слуга_народа #заседание
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