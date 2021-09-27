Политика

22:50 27.09.2021

Украина против замороженного конфликта на Донбассе - Ермак

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Украина против замороженного конфликта на Донбассе - Ермак

Украина выступает против замороженного конфликта на Донбассе, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Украинская сторона категорически выступает против замороженного конфликта (на Донбассе – ИФ)", - заявил Ермак в эфире телеканала "ICTV" в понедельник.

Ермак также добавил, что во время визита в Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал возможности привлечения миротворческих сил для урегулирования конфликта на востоке Украины.

"И пока, я думаю, мы не на той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос", - сказал он.

Также, по словам Ермака, "для того, чтобы достичь мира, нужно сесть за стол переговоров, непосредственно, со стороной конфликта, которая не признает себя стороной конфликта, и договориться о начале прекращения войны и о начале возвращения Украине оккупированных территорий".

Теги: #конфликт #донбасс
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