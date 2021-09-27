Политика

13:08 27.09.2021

Лидер СДПГ Шольц надеется на формирование нового правительства ФРГ до Рождества

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Лидер СДПГ Шольц надеется на формирование нового правительства ФРГ до Рождества

Кандидат в канцлеры от победившей на парламентских выборах в Германии социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц выразил надежду на то, что новое правительство ФРГ будет сформировано до Рождества.

"Я думаю, что мы будем работать быстро, и это произойдет до Рождества", - сказал Шольц журналистам в понедельник в берлинской штаб-квартире партии.

"Будем стараться сформировать правительство с "зелеными" и Свободной демократической партией", - добавил Шольц.

По итогам выборов 2017 года для формирования "большой" коалиции ХДС/ХСС и СДПГ правительству потребовалось 172 дня. Выборы прошли в сентябре, а коалиционный договор был подписан 12 марта 2018 года. Шольц обещал, что в случае правительства под его руководством такого не произойдет.

Теги: #правительство #шольц_олаф
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