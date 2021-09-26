Политика

22:35 26.09.2021

Речь Зеленского на 76-й сессии ГА ООН была одной из сильнейших, считает Кулеба

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Речь Зеленского на 76-й сессии ГА ООН была одной из сильнейших, считает Кулеба

Речь президента Владимира Зеленского, произнесенная во время его выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, позволила Украине донести миру сигналы и заручиться поддержкой в укреплении энергетической безопасности страны, считает министр иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба.

"ООН - это формат, где страны общаются свои сигналы. Президент был очень четким в донесении позиции Украины. Его речь произвела впечатление. Я могу без преувеличения сказать, что это была одна из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН. И это признают наши коллеги, иностранные дипломаты", - цитирует пресс-служба МИД слова Кулебы, сказанные им в эфире программы "ТСН. Итоги недели" на телеканале "1+1".

Кулеба рассказал о трех важных в отношении угроз "Северного потока-2" двусторонних встречах Зеленского в Нью-Йорке. А также об укреплении энергетической безопасности Украины. В частности, о встрече с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Тема Северного потока-2 в различных контекстах звучала на всех этих встречах. Я доволен тем, что мы услышали от собеседников по противодействию Северному потоку-2: и от европейской стороны, и от британской стороны. Я также доволен сигналами Турции по взаимодействию с Украиной в области энергетики, которая будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашего государства", - подчеркнул Кулеба.

 

Теги: #кулеба #зеленский #украина #оон
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