Кулеба: Украина рассчитывает на формирование благоприятной для развития украино-немецких отношений коалиции

Украина еще до выборов в Федеративной Республике Германии (ФРГ) проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ и сейчас рассчитывает на формирование благоприятной для развития украино-немецких отношений коалиции, сообщил министр иностранных Дмитрий Кулеба.

"Мы еще до этих парламентских выборов системно работали со всеми ведущими политическими силами Германии. Имя канцлера важно, но Украина больше всего интересует, какой будет коалиция. С тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украино-германских отношений", цитирует пресс-служба МИД слова Кулебы, сказанные им в эфире программы "ТСН. Итоги недели" на телеканале "1+1".

Он отметил, что общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине, а президент Украины Владимир Зеленский общался с лидером христианских демократов (ХДС/ХСС) Армином Лашетом. "Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас будут вести коалиционные переговоры и доказывали им позицию Украины по ключевым вопросам", - сказал министр.

Он отметил, что Германия является той страной, в которой для достижения положительных результатов в двусторонних отношениях необходима именно такая долгосрочная и системная работа.

По его словам, развитие отношений со стратегическими партнерами, в число которых входит Германия, является одним из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.