Политика

20:10 26.09.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Лашет уже высказал намерение формировать правительство

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Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Лашет уже высказал намерение формировать правительство

Кандидат в канцлеры Германии от партийного союза Ангелы Меркель ХДС/ХСС Армин Лашет отметил, что, хотя результат выборов пока окончательно не ясен, христианские демократы им уже недовольны.

"Мы хотим сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС", - сказал Лашет в воскресенье, выступая в партийном штабе.

По его словам, "исход выборов совершенно непонятен". "Это будет долгий вечер", - сказал он, отметив, что христианские демократы недовольны.

"Мы не можем быть довольны результатом", - сказал он.

ХДС/ХСС и социал-демократы, согласно опросам, идут практически поровну.

В воскресенье в Германии проходят парламентские выборы.

Теги: #кандидат #правительство #выборы #германия
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