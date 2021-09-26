Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Лашет уже высказал намерение формировать правительство

Кандидат в канцлеры Германии от партийного союза Ангелы Меркель ХДС/ХСС Армин Лашет отметил, что, хотя результат выборов пока окончательно не ясен, христианские демократы им уже недовольны.

"Мы хотим сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС", - сказал Лашет в воскресенье, выступая в партийном штабе.

По его словам, "исход выборов совершенно непонятен". "Это будет долгий вечер", - сказал он, отметив, что христианские демократы недовольны.

"Мы не можем быть довольны результатом", - сказал он.

ХДС/ХСС и социал-демократы, согласно опросам, идут практически поровну.

В воскресенье в Германии проходят парламентские выборы.