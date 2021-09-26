В Кремле заявили, что контакты Зеленского и Путина невозможны из-за позиции Киева

Здравый смысл диктует необходимость контактов президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако из-за позиции Киева они пока невозможны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты мало возможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По словам представителя Кремля, все упирается в то, что "работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик".

"Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте Четверки, предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины", - продолжил он.

Песков пояснил, что Украина не хочет выполнять минские договоренности и стремится заменить их чем-то еще. Кроме того, Киев отказывается от реализации договоренностей, достигнутых позднее в Париже.

Кроме того, заметил представитель Кремля, Киев пытается представить Россию стороной конфликта. "Это не так все-таки. Все-таки это конфликт внутриукраинский. И конечно же он может решаться только если украинцы там и там начнут говорить друг с другом", - сказал пресс-секретарь.