Политика

12:24 25.09.2021

Исландцы отправились голосовать на выборах

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Исландцы отправились голосовать на выборах

В Исландии в субботу проходит голосование на всеобщих выборах, исландцам предстоит определить состав Альтинга, однопалатного парламента, на ближайшие четыре года, сообщают в субботу европейские СМИ.

Всего в этом году в выборах участвуют десять партий, и, согласно предвыборным опросам, пройти в парламент могут сразу девять партий. Это может затруднить формирование коалиции, отмечают СМИ.

В исландском парламенте 63 места, поэтому правящей коалиции необходимо будет получить как минимум 32 мандата. В настоящее время правящая коалиция состоит из "Движения левых зеленых" во главе с премьером Катрин Якобсдоттир, консервативной Партии независимости и правоцентристской Прогрессивной партии. Якобсдоттир рассчитывает переизбраться на пост, и, как отмечают эксперты, у нее есть шансы, поскольку в стране положительно оценивают ее усилия во время пандемии коронавируса, однако, не исключается, что для формирования коалиции в этот раз потребуется участие еще одной, четвертой партии.

Якобсдоттир в течение четырехлетнего срока на посту премьера Исландии ввела прогрессивную систему подоходного налога, увеличила бюджет на социальное жилье, а также увеличила отпуск по уходу за ребенком для обоих родителей. Кроме того, за время пандемии среди 370 тыс. заболевших в Исландии скончались 33 человека, население высоко оценивает ее усилия по борьбе с этим кризисом, следует из опросов.

Также в выборах участвуют и считаются достаточно сильными, чтобы бороться за мандаты, Социал-демократический альянс, новая Социалистическая партия, Партия реформ.

Первые предварительные результаты голосования ожидаются вечером в субботу, вскоре после закрытия избирательных участков в 22:00 по местному времени, но ясная картина расстановки сил появится только на следующий день.

Теги: #выборы #парламент #исландия
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