Украина сможет достичь успеха, о котором мечтали предыдущие поколения - посол Германии

Несмотря на препятствия и вызовы, Украина достигнет успеха, о котором мечтали предыдущие поколения, завила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Я глубоко убеждена, что вы являетесь тем поколением, которое четко знает, каким путем должна идти современная Украина. Вы видите Украину равноправным членом ЕС и НАТО, имеете визии и цели по ее демократическому будущему и хорошо понимаете, что другого пути, кроме развития справедливой системы правосудия и государственных органов без коррупции, просто нет", - сказала Фельдгузен в видеообращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности "Запад-Восток, Север-Юг", основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщила пресс-служба фонда в пятницу.

Посол указала, что "Украине пришлось нелегко в последние годы: революция, война, утраченные территории, сломанные человеческие судьбы, экономические вызовы". "Однако, когда во время моей работы в Киеве я общаюсь с молодыми людьми вашего возраста, то понимаю, что несмотря на препятствия и вызовы Украина достигнет успеха, о котором мечтали предыдущие поколения", - отметила Фельдгузен.