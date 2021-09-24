Политика

17:15 24.09.2021

Украина сможет достичь успеха, о котором мечтали предыдущие поколения - посол Германии

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Украина сможет достичь успеха, о котором мечтали предыдущие поколения - посол Германии

Несмотря на препятствия и вызовы, Украина достигнет успеха, о котором мечтали предыдущие поколения, завила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Я глубоко убеждена, что вы являетесь тем поколением, которое четко знает, каким путем должна идти современная Украина. Вы видите Украину равноправным членом ЕС и НАТО, имеете визии и цели по ее демократическому будущему и хорошо понимаете, что другого пути, кроме развития справедливой системы правосудия и государственных органов без коррупции, просто нет", - сказала Фельдгузен в видеообращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности "Запад-Восток, Север-Юг", основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщила пресс-служба фонда в пятницу.

Посол указала, что "Украине пришлось нелегко в последние годы: революция, война, утраченные территории, сломанные человеческие судьбы, экономические вызовы". "Однако, когда во время моей работы в Киеве я общаюсь с молодыми людьми вашего возраста, то понимаю, что несмотря на препятствия и вызовы Украина достигнет успеха, о котором мечтали предыдущие поколения", - отметила Фельдгузен.

Теги: #посол #фельдгузен #германия
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