Политика

17:11 24.09.2021

Реформы в Украине являются одним из самых эффективных способов защититься от агрессии РФ - Квин

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Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что одним из самых эффективных способов для Украины защититься от агрессии РФ является прогресс в осуществлении ключевых реформ и преодолении коррупции.

"Украина достигла прогресса в создании институтов на основе добродетели, его не следует не замечать. В стране созданы механизмы повышения ответственности государственных служащих через систему декларирования активов, создан прозрачный процесс публичных закупок и созданы независимые антикоррупционные институты", - сказала Квин в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности "Запад-Восток, Север-Юг", основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщила пресс-служба фонда в пятницу.

Однако Квин отметила, что некоторые реформы в Украине находятся под угрозой и украинцы должны настаивать на сдвигах в этих вопросах. "Этим летом, например, Верховная Рада приняла, и президент Зеленский подписал закон о реформе Высшего совета правосудия, что является большим достижением. Однако на этой неделе мы видели попытки препятствовать внедрению этой реформы", - сказала она, высказав уверенность в том, что и украинское правительство, и гражданское общество, и международные партнеры Украины поддерживают продвижение вперед "в этом очень важном направлении реформирования судебной системы Украины".

По словам Квин, США продолжат работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за агрессию против Украины. "Мы должны трезво оценивать вызовы, с которыми сталкивается Украина как внутри страны, так и извне… Мы четко заявили: дальнейшая агрессия со стороны России будет иметь для нее последствия, и она за это заплатит", - добавила она.

Теги: #квин #сша #реформы
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