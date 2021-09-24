Украина защищает безопасность всех европейских наций - посол Швеции

Украина в настоящее время защищает безопасность всех европейских народов, борясь с военной агрессией РФ, заявил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

"Швеция поддерживает территориальную целостность Украины. Мы убеждены: отвечая на вызовы по безопасности, которые перед ней стоят, Украина защищает безопасность всех европейских наций", - сказал Тиберг в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности "Запад-Восток, Север-Юг", основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщила пресс-служба фонда в пятницу.

По его словам, Украина также проходит важный этап реформ, что заслуживает полной поддержки международных партнеров.