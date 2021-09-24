Политика

17:06 24.09.2021

Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать критериям - Квин

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Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать критериям - Квин

Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса, когда будет отвечать критериям членства в НАТО, заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех претендентов, когда они смогут выполнить обязательства и требования относительно членства", - сказала Квин в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности "Запад-Восток, Север-Юг", основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщила пресс-служба фонда в пятницу.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты придерживаются декларации Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО.

"Важно помнить, что обретение членства в НАТО не является признаком военной силы, а является отражением сильного демократического общества, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение прав человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы", - отметила временная поверенная.

Теги: #квин #сша #украина #нато
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