Еврокомиссия приветствует решимость Зеленского побороть влияние олигархов в Украине

В Европейской комиссии приветствуют решимость президента Украины Владимира Зеленского бороться с корыстным влиянием олигархов на жизнь страны, ожидают следующих шагов в этой направлении.

Так прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Европейской комиссии принятие Верховной Радой закона о деолигархизации.

"Мы приветствуем решимость президента Зеленского, направленную на разрешение глубоко укоренившегося влияния корыстных олигархических интересов на политическую и экономическую жизнь Украины", - заявили в ЕК.

В Брюсселе отметили принятие 23 сентября украинским парламентом во втором чтении законопроекта "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". "Это шаг вперед. Мы ожидаем, что закон будет выполняться полностью, решительно и юридически обоснованным образом. Мы считаем, что помимо реализации принятого закона, необходимы дополнительные шаги, в частности, для закрытия институциональных пробелов в Украине и для достижения желаемого эффекта деолигархизации", - обозначили ожидания в Еврокомиссии.

При этом подчеркивается, что Украина "приложила много усилий, чтобы закрыть пространство для коррупции, в том числе посредством очистки банковского сектора и обеспечения прозрачности государственных закупок".

"Мы призываем продолжать эти усилия в других секторах, подверженных коррупции", - добавили в ЕК.

В Еврокомиссии убеждены, что "в центре борьбы за укрепление верховенства права, укреплении доверия украинских граждан к государственным учреждениям и, что немаловажно, раскрытия экономического потенциала Украины на благо всего народа страны должно стоять укрепление запланированных и существующих институтов, таких, как органы, отвечающие за верховенство права, включая судебную систему, Антимонопольный комитет, равно как среди прочего общественное вещание и независимый регулятор прессы".