Гетманцев объяснил, каким образом можно исправить юридическую коллизию в принятом законе об олигархах

Исправить юридическую коллизию в законе об олигархах, возникшую в связи с поддержанием взаимоисключающих поправок, можно исправить путём отклонения одной из них или же внесением изменений в документ после того, как он вступит в силу, сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

"Действительно речь идёт об ошибке, которую сделал комитет, это наша общая ошибка, но мы это исправим... или через статью 131 регламента или путем внесения изменений в этот закон... Мы сейчас проводим консультации. Если мы не воспользуемся процедурой 131-й статьи, ляжет на стол (на подпись президенту - ИФ) тот, который есть (текст законопроекта - ИФ), а потом мы внёсем изменения... Закон через полгода вступает в силу, поэтому никаких проблем с этим нет", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Согласно статье 131 регламента, в случае выявления в поданном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями спикер может внести на рассмотрение парламента предложения по их устранению. Гетманцев полагает, что Разумков, как автор одной из принятых поправок, может быть не согласен с намерением ее отклонить. "Принципиальной позицией комитета, партии власти, президента является то, что этим органом (формирующим реестр олигархов - ИФ) должен быть Совет национальной безопасности и обороны Украины. Таково наше политическое решение, мы его предложили и поддержим. Если Дмитрий Александрович (Разумков – ИФ) найдет голоса под свою поправку, мы будем поддерживать его поправку... Так или иначе, это обстоятельство не является препятствием для того, чтобы закон вступил в силу", - добавил он.

Кроме того, в ответ на то, что Разумков поблагодарил Раду за поддержание его поправки №398 к законопроекту о деолигархизации, Гетманцев сказал: "Я думаю, что у спикера всегда было классное чувство юмора. Я думаю, что это такой изысканный троллинг".

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просит спикера поставить на переголосование принятый накануне закон об олигархах №5599 в связи с возникшей юридической коллизией. Как объяснил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой.

Согласно 398-й поправке, решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимает глава Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) после обращения комиссии по вопросам противодействия чрезмерному воздействию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

В то же время, в 406-й поправке решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Как следует из электронного протокола, поправки 396 и 398 не были отдельно вынесены на голосование за их поддержку.

Председательствующий на пленарном заседании в четверг заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, ставя на голосование поправку 406, не назвал поправки 396 и 398 в числе автоматически отклонённых.

Законопроект №5599 во втором чтении рассматривали по специальной процедуре и вносили только 13 поправок, одобренные профильным комитетом (по вопросам нацбезопасности), все остальные поправки считались автоматически отклонёнными и об этом каждый раз при голосовании сообщал Стефанчук.