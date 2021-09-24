Политика

11:49 24.09.2021

Закон о деолигархизации требует переголосования – нардеп Железняк

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Закон о деолигархизации требует переголосования – нардеп Железняк

Закон о деолигархизации требует переголосования из-за юридической коллизии, утверждает лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Закон об олигархах №5599 будут переголосовывать... ... Там есть юридические ошибки", - написал Железняк в пятницу в "Телеграм-канале".

По словам Железняка, одновременно народные депутаты учли три правки (396,398, 406), которые противоречат между собой.

"Соответственно, теперь хотят снова переголосовать статью 5 закона. Статья о том, как олигарх признается олигархом", - уточнил лидер фракции.

В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook поблагодарил Верховную Раду за то, что она поддержала его 398-ю поправку.

"Спасибо и комитету, и Верховной Раде, которая поддержала мою с коллегами правку №398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов!", - отметил он.

Согласно 398-й поправке, решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни, (олигархом – ИФ) принимает глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после обращения комиссии по вопросам противодействия чрезмерному воздействию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

В то же время в 406-й поправке решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Как следует из электронного протокола, поправки 396 и 398 не были отдельно вынесены на голосование за их поддержку.

Председательствующий на пленарном заседании в четверг заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, ставя на голосование поправку 406, не назвал поправки 396 и 398 в числе автоматически отклоненных.

Как сообщалось, законопроект №5599 во втором чтении рассматривали по специальной процедуре и вносили только 13 поправок, одобренные профильным комитетом парламента (по вопросам нацбезопасности). Все остальные поправки считались автоматически отклоненными, о чем каждый раз при голосовании сообщал Стефанчук.

Теги: #олигархи #голос #железняк
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