Политика

11:40 24.09.2021

Гетманцев опроверг информацию о том, что в Раде собирают подписи за отставку Разумкова

1 мин читать
Гетманцев опроверг информацию о том, что в Раде собирают подписи за отставку Разумкова

Руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") опроверг информацию о том, что в Верховной Раде собирают подписи за отставку председателя парламента Дмитрия Разумкова.

"Неправда, ни одной подписи не собирается, никому подписные листы не выданы", - сказал Гетманцев журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Вместе с тем, разногласия партии власти со спикером, которые вышли в публичную плоскость, он назвал "исключительно профессиональной дискуссией".

"К сожалению, он занял немножко другую позицию по вопросу деолигархизации, чем этого хотелось бы партии. Но он также имеет право на свою позицию - это же свободный человек, у него такая высокая должность в государстве. Мы с ним дискутируем. Если мы найдем с ним определенный компромисс, то это будет классно. Если он будет препятствовать выполнению тех программных обещаний, с которыми мы шли на выборы, то будем продолжать с ним эти консультации. Но я думаю, что всё-таки голос разума победит и все будет хорошо", - пояснил парламентарий.

Теги: #разумков #гетманцев #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:23 23.09.2021
Корниенко не исключает, что Разумкова пригласят на заседание фракции в Трускавце

Корниенко не исключает, что Разумкова пригласят на заседание фракции в Трускавце

20:23 22.09.2021
Разумков не намерен подавать в отставку

Разумков не намерен подавать в отставку

19:06 22.09.2021
Разумков не получил приглашение на совещание Зеленского с депутатами "Слуги народа"

Разумков не получил приглашение на совещание Зеленского с депутатами "Слуги народа"

13:58 22.09.2021
На выездное заседание фракции "Слуга народа" пригласят генпрокурора и главу СБУ – Корниенко

На выездное заседание фракции "Слуга народа" пригласят генпрокурора и главу СБУ – Корниенко

15:19 21.09.2021
Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым сложной производственной ситуацией

Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым сложной производственной ситуацией

14:45 21.09.2021
Оппозиционные фракции против замены спикера парламента Разумкова

Оппозиционные фракции против замены спикера парламента Разумкова

14:35 21.09.2021
Зеленский может вмешаться в конфликт между Разумковым и "Слугой народа" – советник главы ОП

Зеленский может вмешаться в конфликт между Разумковым и "Слугой народа" – советник главы ОП

11:10 21.09.2021
Гетманцев допускает увеличение доходной части проекта госбюджета-2022 за счет пересмотра макропрогноза

Гетманцев допускает увеличение доходной части проекта госбюджета-2022 за счет пересмотра макропрогноза

13:29 20.09.2021
Фракция "Слуга народа" в понедельник не будет рассматривать кадровую ротацию в правительстве - Корниенко

Фракция "Слуга народа" в понедельник не будет рассматривать кадровую ротацию в правительстве - Корниенко

12:28 20.09.2021
Разумков призвал антикоррупционные органы проверить информацию о возможных взятках нардепам "за голос по некоторым отставкам"

Разумков призвал антикоррупционные органы проверить информацию о возможных взятках нардепам "за голос по некоторым отставкам"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС должен разработать стратегию для поддержки реформ в Украине, направленных на искоренение коррупции на государственном уровне – доклад аудиторов ЕС

Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым сложной производственной ситуацией

Оппозиционные фракции против замены спикера парламента Разумкова

Зеленский может вмешаться в конфликт между Разумковым и "Слугой народа" – советник главы ОП

Тимошенко заявляет об угрозе разрушения Трудового кодекса и банкротства местных бюджетов в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Закон о деолигархизации требует переголосования – нардеп Железняк

ЕС должен разработать стратегию для поддержки реформ в Украине, направленных на искоренение коррупции на государственном уровне – доклад аудиторов ЕС

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель выступает за запуск "Северного потока 2"

Социал-демократы в ФРГ удерживают лидерство в опросах за три дня до парламентских выборов

В Раду проходят 8 партий, включая "Оппоблок", Радикальную партию и "Украинскую стратегию Гройсмана" – соцопрос КМИС

Зеленского на посту главы государства готовы поддержать 33% украинцев, Порошенко - 17%

В Раде необходимо найти юридическое решение по процедуре рассмотрения антиолигархического и ресурсного законопроектов - нардеп Железняк

Президент Польши на Генассамблее ООН заявил о несправедливом отношении стран севера Европы к Украине

Рада призывает международное сообщество дать оценку выборам в Госдуму РФ и фактам незаконного голосования

Во время саммита Украина-ЕС в октябре Зеленский поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины - Жовква

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА